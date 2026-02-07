HABER

Otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı

Batman’ın Gercüş ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yolağzı Mahallesi mevkisinde Hikmet D. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

KAZADA 5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüyle birlikte yaralanan Nursel D. (33), F.D. (9), A.D. (5) ve E.D. (6), olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

