Bolu'da lastiği patlayan hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tekeri patlayan hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Hanyeri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 14 AAB 599 plakalı hafriyat kamyonu, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Mustafa C., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
