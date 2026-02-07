HABER

Club House'a uyuşturucu baskını! Menderes Utku hakkında tutuklama talebi

İstanbul'daki uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün Club House adlı mekanda arama gerçekleştirilmişti. Mekanın işletmecisi Menderes Utku gözaltına alınmıştı. Savcılıktaki işlemlerin ardından Utku tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Recep Demircan

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında dün Beşiktaş'ta bulunan bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar sonrası iş yerinde, narkotik dedektör köpekleriyle arama yapmıştı.

TUTUKLAMA TALEBİ

Eğlence mekanının işletmecisi Menderes Utku gözaltına alınmıştı. Club House adlı mekanın işletmecisi Menderes Utku tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

UYUŞTURUCU TEMİNİNİ KOLAYLAŞTIRMA

Sevk yazısında uyuşturucuya özendirme suçu kapsamında, uyarıcı ya da uyuşturucu maddelerin teminini kolaylaştırma suçuna yer verildi.

