Grönland'dan ABD ile temaslara ilişkin değerlendirme: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, ABD'nin Grönland'daki varlığına ilişkin temasların "olumlu bir yönde" ilerlediğini belirterek, "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu çok uzun bir yol olacak ve nihai olarak nereye varacağımızı söylemek için henüz çok erken" dedi.

Grönland'dan ABD ile temaslara ilişkin değerlendirme: "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz"

ABD'nin Danimarka'ya bağlı özerk bölge Grönland'daki varlığına ilişkin Grönland ile temasları sürüyor. Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile birlikte başkent Nuuk'ta düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD ile yürütülen görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TEMASLAR "OLUMLU BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR"

Motzfeldt, temasların "olumlu bir şekilde devam ettiğini" belirtirken, görüşmelerin henüz Grönland'ın hedeflediği noktaya ulaşmadığını vurguladı. Sürecin uzun olacağına işaret eden Motzfeldt, görüşmelerin hangi yönde ilerleyeceğine ilişkin spekülasyonda bulunmak için erken olduğunu ifade ederek, "Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz. Bu çok uzun bir yol olacak ve nihai olarak nereye varacağımızı söylemek için henüz çok erken" dedi.

DANİMARKA BASININA KONUŞTU

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ise Danimarka basınına yaptığı açıklamada, Grönland'a ilişkin konuları ele almak üzere ABD ile ek görüşmelerin planlandığını duyurdu. Rasmussen, bu kapsamda özel bir çalışma grubunun ilk toplantısını gerçekleştirdiğini hatırlatırken, ikinci toplantının da yakın zamanda yapılmasının beklendiğini ancak henüz net bir takvim bulunmadığını söyledi.

