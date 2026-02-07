Eşini ve MHP ilçe başkanını öldürmüştü! Emekli polis tutuklandı

Eşi S.Y. ile Hıraç'ı dün silahla öldürdükten sonra teslim olan emekli polis A.Y'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın (46) cenazesi, Karapürçek Zincirli Alipaşa Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Karapürçek Cuma Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şüphelinin eşi S.Y'nin (51) naaşı ise Cumayeri Merkez Camisi'nde kılınan namaz sonrası ilçe mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır