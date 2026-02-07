HABER

Yangına uykuda yakalandı, alevlere müdahale ederken yaralandı

Antalya'da uyuduğu sırada evinde çıkan yangını fark eden şahıs, alevleri söndürmeye çalışırken yanarak yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 597. Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede yalnız yaşayan Aytaç K. uyuduğu sırada evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLERE MÜDAHALE EDERKEN YARALANDI

Dumanları fark eden apartman sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Komşuların zile basarak uyandırdığı Aytaç K., dairesinde çıkan yangını kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı. Bu sırada vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi yanıklar oluşan Aytaç K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Bazı apartman sakinleri dumandan etkilenmemeleri için tedbir amacıyla binadan çıkarılırken, yangın nedeniyle apartmanda kısa süreli panik yaşandı.

Apartmana aynı gün taşındıklarını söyleyen Mehmet Aktaş, "Biz buraya bugün taşındık, evi yerleştiriyorduk. Gelinim dumanları fark etmiş. Oğlum da hemen 112'yi aradı. Sonra yanan adamı koridorda gördük. Hep birlikte aşağı indik. Allah korusun herkesin başına gelebilir. Çok dikkat etmek gerekiyor. Yüzü ve omzu yanmış haldeydi" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

