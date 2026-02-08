Kağıthane’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 83 bin TL ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce 4 Şubat’ta bir şahsın yaptığı paylaşımda, Kağıthane ilçesi Cebeci Tüneli içerisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullandığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu A.E.A. (19) tespit edilerek yakalandı.

‘EMNİYET ŞERİDİ İHLALİ’, ‘MAKAS ATMAK’, ‘HIZ İHLALİ YAPMAK’

Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ‘plakasız araç kullanmak’, ‘dikiz aynası olmadan araç kullanmak’, ‘sürücü belgesi olmadığı halde motorlu araç kullanmak’, ‘emniyet şeridi ihlali’, ‘makas atmak’, ‘hız ihlali yapmak’, ‘akrobatik hareketlerde bulunmak’, ve ‘saygısızca araç kullanmak’ maddelerinden toplam 83 bin 251 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan şahsın aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği öğrenildi. A.E.A. hakkında ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır