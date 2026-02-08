Tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza, Eskişehir-Kütahya karayolu Karacaşehir Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; E.Ç. (26) isimli şahsın idaresindeki 16 ASJ 919 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen C.Y. (39) idaresindeki 43 AR 769 plakalı tıra arkadan çarptı. Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü aracın içerisinde sıkıştı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü E.Ç., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralının Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

