Bingöl-Diyarbakır karayolu tır trafiğine kapandı

Soğuk hava şartları Türkiye'nin doğusunu olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bingöl-Diyarbakır karayolunun bir kısmı etkili olan kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.

Bingöl-Diyarbakır karayolu tır trafiğine kapandı

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km'leri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 22.40 itibarıyla 'TIR' trafiğine kapatılmıştır" denildi.

