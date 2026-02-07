Bingöl-Diyarbakır karayolu tır trafiğine kapandı

Soğuk hava şartları Türkiye'nin doğusunu olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bingöl-Diyarbakır karayolunun bir kısmı etkili olan kar ve tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı.
Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl-Diyarbakır Devlet Yolunun 0-31 km'leri arası (Genç ilçe girişi ile Diyarbakır il sınırı arası) saat 22.40 itibarıyla 'TIR' trafiğine kapatılmıştır" denildi.
