İş kazasında hayatını kaybeden belediye personeli toprağa verildi

Denizli’nin Çal ilçesinde göre iş kazası sonucu hayatını kaybetti.Görev başında yaşadığı iş kazası sonrası kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden belediye personeli, gözyaşları arasında Süller Mahallesi’nde toprağa verildi.

Olay,Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Çal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan belediye personeli, çöp toplama çalışmasını bitirip, Çöp kamyonunun boşaltma sırasında meydana gelen iş kazasında ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden belediye personelinin cenazesi, düzenlenen törenin ardından ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve mahalle sakinlerinin katılımıyla Süller Mahallesi Mezarlığı’nda defnedildi. Acı olay ilçede büyük üzüntüye neden olurken, kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

