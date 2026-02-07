HABER

İran'dan tansiyonu yükselten açıklama! "ABD ana karasına saldıracak..."

ABD ve İran arasındaki gerilim sürüyor. Umman'daki görüşme sonrası son olarak bir açıklama da İran'dan geldi. Olası bir saldırıda bölgedeki ABD üslerini vuracaklarını ifade eden İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor." dedi.

Katar’ın başkenti Doha’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, burada bir televizyon kanalına gündeme dair açıklamalar yaptı. ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen bombardımanların İran’ın nükleer kapasitesini yok edemediğini savunan Arakçi, nükleer programın sürdürülebilirliği konusunda kararlılık mesajı verdi. Arakçi, “Uranyum zenginleştirme faaliyeti devam etmeli, bu bizim hakkımızdır. Ancak zenginleştirme oranı konusunda bir anlaşmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE VURGUSU

ABD ile Umman'da yürütülen dolaylı müzakerelerin ‘iyi bir başlangıç’ olduğunu ifade eden Arakçi, buna rağmen iki ülke arasındaki güven sorununun aşılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Savunma kapasiteleri konusunda taviz vermeyeceklerini dile getiren Arakçi, “Füzeler asla müzakere konusu değildir. Bu konu tamamen bizim savunmamıza yönelik bir meseledir. Müzakerelerin her türlü tehdit ve baskı atmosferinden uzak bir zeminde yürütülmesi şarttır” açıklamasında bulundu.

"BÖLGEDEKİ ÜSLER HEDEF ALINACAK"

Olası bir askeri müdahaleye ilişkin ABD’ye açık bir uyarıda bulunan Arakçi, İran'ın karşı stratejisinin sınırlarını da çizdi. ABD'nin doğrudan bir saldırı başlatması durumunda İran'ın vereceği karşılığa değinen Arakçi, “Washington’un bize saldırması durumunda, ABD topraklarına saldıracak doğrudan bir imkanımız bulunmuyor. Ancak böyle bir durumda, ABD’nin bölgedeki askeri üslerini hedef alırız” ifadelerini kullandı.
