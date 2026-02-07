HABER

Bursa'da motosiklet çukura düştü! 1 kişinin durumu ciddi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada yoldaki çukura düşerek devrilen motosikletteki baba ve oğlu yaralandı.

Bursa'da motosiklet çukura düştü! 1 kişinin durumu ciddi

Kaza saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamamlı mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Emir M.(16) yönetimindeki motosiklet, yol üzerindeki çukura düşerek devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki babası Şevket M.(39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

DURUMU CİDDİ

Yaralılardan Şevket M.(39)'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

