Hatay'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

Hatay'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya Çevreyolu Kuzeytepe Kavşağı ile Antakya-Reyhanlı kara yolunda 2 otomobili durdurdu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçlardaki Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA

Hatay
