Hatay'da 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya Çevreyolu Kuzeytepe Kavşağı ile Antakya-Reyhanlı kara yolunda 2 otomobili durdurdu.
Araçlardaki Suriye uyruklu 10 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
