Bursa'da motosiklet çukura düşerek devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamamlı Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. E.M.'nin (16) kullandığı 16 AOU 795 plakalı motosiklet, yol üzerindeki çukura düşerek devrildi.

1'i AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI

Devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki babası Şevket M. (39) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan baba Şevket M.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

