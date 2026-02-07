İstanbul'da ambulans ile cip kafa kafaya çarpıştı! Yaralılar var

Kaza, saat 20:40 sıralarında Atalar Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre içinde hasta bulunan ambulans kavşağa geldiği sırada ciple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans devrildi. Kazada ambulansta bulunan hasta ve 2 sağlık personeli yaralandı. İhbar üzerinde kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. ,

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluşurken, ambulans vinç ile cip ise çekiciye yüklenerek yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır