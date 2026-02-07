HABER

Yer: İzmir! Güneşli havayı gören vatandaşlar sahile akın etti

İzmir'de etkili olan yağışlı havanın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa döküldü. Güzel havayı fırsat bilen İzmirliler, sahil şeritleri ve meydanlarda yoğunluk oluşturdu.

Kentte bir süredir devam eden yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasıyla birlikte vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Özellikle Konak Atatürk Meydanı ve sahil bandında insan yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatilini ve güzel havayı değerlendirmek isteyenlerin oluşturduğu kalabalık, ana caddelere de yansıdı.

Vatandaşların sokağa çıkmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında da hareketlilik gözlendi. Vapur seferlerinde doluluk oranları artarken, tramvay ve metro istasyonlarında yoğunluk oluştu. Güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar, sahil kenarlarında yürüyüş yaparak ve deniz havası alarak vakit geçirdi.

İzmir'de üniversite eğitimi gören Kazakistanlı öğrenci Diana Yermeshova, yağmurlu havaların ardından sıcak havayı fırsat bilerek arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıktığını belirtti.

Vatandaşlardan Gözde Koç ise okulların tatil olmasını ve havanın güneşli olmasını değerlendirerek, arkadaşları ve çocuklarıyla birlikte sahile geldiklerini söyledi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

