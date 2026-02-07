2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası’nda kış festivali coşkusu

2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası’nda gerçekleştirilen festivalde Bayburt barları oynandı, halaylar çekildi, çocuklar ve yetişkinler kızakla dik yokuştan kayarak keyifli anlar yaşadı. Festivalde, halat çekme ve kar voleybolu gibi çeşitli etkinlikler de yapıldı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı ile Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince güvenlik ve asayişin sağlandığı festivale, Bayburtluların yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Kızılay Bayburt Şubesi tarafından katılımcılara su ve meşrubat ikramında bulunuldu.

Etkinlik kapsamında düzenlenen bayrak yürüyüşü, coşkulu kalabalık eşliğinde gerçekleştirildi. Dev Türk bayrağı ile yapılan yürüyüş, drone ile görüntülendi.

AYDINTEPE YAYLASI’NDA KIŞ FESTİVALİ COŞKUSU

Festivale Trabzon’dan katılan vatandaşlardan Emine İmamoğlu, etkinlik için ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte yola çıktıklarını, zorlu hava ve yol şartlarına rağmen festivale katılmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Aydıntepe Yakutiye Mahallesi Muhtarı Emre Birgül, festivalin ilçede güzel bir atmosfer oluşturduğunu, özellikle çocuklar için önemli bir eğlence imkânı sunduğunu dile getirerek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istedi.

Festivale şambrelle kaymaya gelen Harun Alemdar da alanda yoğun bir katılım olduğunu belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Alemdar, festivallerin her yıl artarak sürmesinin bölge açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kızılay Bayburt Şubesi Toplumsal Güçlendirme Uzmanı Hasan Türkoğlu, Kızılay gönüllüleri olarak festivalde yer aldıklarını ifade ederek, soğuk havada vatandaşlara ikramlarda bulunarak etkinliğe destek verdiklerini aktardı.

"AYDINTEPE'NİN TURİZM POTANSİYELİNİ KIŞ AYLARINA DA YAYMAK İSTİYORUZ"

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, bu yıl ilk kez düzenlenen kış festivaliyle ilçenin kış turizmini canlandırmayı, yerel kültürü ön plana çıkarmayı ve çocukların kış sporlarına olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Kaymakam Bayram, Aydıntepe'nin turizm potansiyelini kış aylarına da yaymak istediklerini vurgulayarak, "Deniz seviyesinden yaklaşık 2 bin 400 metre yükseklikte bulunan Aydıntepe Yaylası’nda ilkini düzenlediğimiz kış festivalimizle ilçemizin kış turizmini, yerel kültürünü ve çocuklarımızın kış sporlarına olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Yaz aylarında gördüğümüz turizm potansiyelini kış aylarına da yaymak istiyoruz" dedi.

