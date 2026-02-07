HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Öfkeli adam dehşet saçtı! Eski iş yerini bastı, dedikodu yapan 4 arkadaşını yaraladı: Çatıda özel harekat polislerine direndi

Adana’da kız kardeşi hakkında dedikodu yapıldığını iddia ettiği eski iş yerini basan Ümran A. (26), çıkan kavgada tabancayla 4 eski iş arkadaşını vurarak yaraladı. Daha sonra polisleri fark edip, iş yerinin çatısına çıkan şüpheli, Özel Harekat polislerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Öfkeli adam dehşet saçtı! Eski iş yerini bastı, dedikodu yapan 4 arkadaşını yaraladı: Çatıda özel harekat polislerine direndi

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'ndeki bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil atölyesinden kız kardeşi hakkında çıkan dedikodular nedeniyle ayrıldığı öne sürülen Ümran A., iddiaya göre dedikoduların devam etmesi nedeniyle yanına aldığı tabancayla iş yerini bastı.

Öfkeli adam dehşet saçtı! Eski iş yerini bastı, dedikodu yapan 4 arkadaşını yaraladı: Çatıda özel harekat polislerine direndi 1

TABANCAYLA ESKİ İŞ YERİNİ BASTI: 4 YARALI

Kız kardeşinin dedikodusunu yaptığını ileri sürdüğü eksi iş arkadaşlarıyla kavga eden Ümran A., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

Öfkeli adam dehşet saçtı! Eski iş yerini bastı, dedikodu yapan 4 arkadaşını yaraladı: Çatıda özel harekat polislerine direndi 2

Tabancadan çıkan kurşunlar Adile Ç.'nin kulağına, Enver G.'nin göğsüne, Adem Ş.'nin bacağına ve Murat C.'nin karnına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Öfkeli adam dehşet saçtı! Eski iş yerini bastı, dedikodu yapan 4 arkadaşını yaraladı: Çatıda özel harekat polislerine direndi 3

ÇATIDA ÖZEL HAREKAT POLİSİNE DİRENDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekiplerini fark eden Ümran A., teslim olmayarak iş yerinin çatısına çıktı. Olayda yaralanan Adile Ç., Enver G., Adem Ş. ve Murat C., ambulanslarla Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öfkeli adam dehşet saçtı! Eski iş yerini bastı, dedikodu yapan 4 arkadaşını yaraladı: Çatıda özel harekat polislerine direndi 2

Çatıya çıkan Ümran, ekiplere direnince olay yerine Özel Harekat timleri sevk edildi.

YARALILARDAN İKİSİNİN DURUMU AĞIR

Özel Harekat timlerinin operasyonuyla Ümran A., etkisiz hale getirildi. Üzerinden 2 ruhsatsız tabanca çıkan şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Öte yandan tedaviye alınan yaralılardan Enver G. ve Adile Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öfkeli adam dehşet saçtı! Eski iş yerini bastı, dedikodu yapan 4 arkadaşını yaraladı: Çatıda özel harekat polislerine direndi 5

Şüpheliyi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş kazasında hayatını kaybeden belediye personeli toprağa verildiİş kazasında hayatını kaybeden belediye personeli toprağa verildi
Club House'a uyuşturucu baskını! Menderes Utku hakkında tutuklama talebiClub House'a uyuşturucu baskını! Menderes Utku hakkında tutuklama talebi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı saldırı polis özel harekat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

Cemile'yi görenler şaştı kaldı! Başörtüsünü çıkarıp...

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.