Tren kazasında yaralanan kadın 70 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 13 Ekim günü saat 12.30 sıralarında İncirliova’da meydana geldi. İzmir-Isparta seferini yapan TCDD’ye ait yolcu treni, rayların üzerinde bulunan Selvi Polat’a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan incelemede, Polat’ın tren raylarından karşıya geçmeye çalışan torununu fark ettiği, torununu kazadan kurtarmak için hamle yaptığı ve çocuğu rayların kenarına iterek kurtardığı, ancak kendisini kurtaramadığı belirlendi.

Hastanede 70 gündür yoğun bakımda tedavi gören Selvi Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polat’ın cenazesi yarın öğle saatlerinde Çeştepe Cem Evi’nde düzenlenecek törenin ardından Gerenkova Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek.