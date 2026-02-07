Epstein'e benzeyen Kayserili adamın isyanı: "Dışarı çıkınca rahatız oluyorum artık"

Kayseri’de çekilen bir video, sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, bir vatandaş sokakta yürürken Jeffrey Epstein’a benzetildiğini iddia ederek duruma tepki gösterdi.

VİDEO ÇEKİP PAYLAŞTI

Vatandaş; tepkisini dile getirdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı.

"DIŞARI ÇIKINCA RAHATSIZ OLUYORUM ARTIK"

Söz konusu videoda Epstein'e küfürler yağdıran vatandaş, "Dışarı çıktığım zaman rahatsız oluyorum artık. Lütfen beni ona benzetmeyin. Beni ben olduğum için kabul edin" diyerek çağrı yaptı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Söz konusu video kısa sürede farklı sosyal medya platformlarında paylaşılarak binlerce kullanıcıya ulaştı. Paylaşıma çok sayıda kullanıcı mizahi yorumlar yaparken, görüntüler yoğun etkileşim aldı.