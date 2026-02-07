HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Epstein belgelerinde akılalmaz iddia! "Zihin okuma" arayışına para yağdırmış

ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı milyonlarca sayfalık belgeler, Jeffrey Epstein’in Hong Konglu bir akademisyenin zihin okuma, psişik yetenekler ve yapay zekâ bağlantılı çalışmalarını yıllarca finanse ettiğini de ortaya çıkardı. Belgelerde, “zihin okuma”, psişik faaliyetler ve özel yetenekler olarak tanımlanan çalışmalar için on binlerce dolarlık ödemeler yapıldığı, temasların Epstein’in mahkûmiyetinden sonra da devam ettiği görülüyor.

Epstein belgelerinde akılalmaz iddia! "Zihin okuma" arayışına para yağdırmış

Jeffrey Epstein’a ilişkin yayımlanan yeni resmi belgeler, kamuoyunda büyük yankı uyandıracak ayrıntılar içeriyor. Dosyalara göre Epstein, Hong Kong’da görev yapan bir akademisyenle yıllar süren e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Son yayınlanan belgelerde çocuk istismar ağı kurmaktan yargılanırken hapiste ölü bulunan Epstein'in "zihin okuma" gibi psişik faaliyetlere ilgi duyduğu ortaya çıktı. Milyarderin, bu konu üzerine araştırma yapan Hong Konglu bir akademisyene yıllarca on binlerce dolar aktardığı öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde, çocuk istismar ağı kurmaktan yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile Hong Konglu bir akademisyenin sıra dışı yazışması ortaya çıktı.

Epstein belgelerinde akılalmaz iddia! "Zihin okuma" arayışına para yağdırmış 1

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Epstein'in akademisyenle yaklaşık 1000 sayfalık bir yazışma yaptığı tespit edildi. Yazışmalarda Epstein ve akademisyenin "psişik faaliyetler", zihin okuma ve özel yeteneklere sahip olduğu iddia edilen kişiler konusunda ortak bir ilgi paylaştığını gözler önüne serdi.

ON BİNLERCE DOLAR VERDİ

Belgelere göre adı açıklanmayan akademisyen, Epstein ile ilk kez 2011 yılında iletişime geçti. Akademisyenin aynı yıl yapay zekayla bağlantılı bir araştırma projesi için Epstein'den 20 bin dolar aldığı ortaya çıktı.

Yazışmalar ilerledikçe Epstein'in, akademisyenin "özel yeteneklere sahip" olduğunu iddia ettiği kişiler üzerine yürüttüğü çalışmalara ilgi duyduğu görüldü.

Örneğin 2017'de yapılan bir yazışmada akademisyen, organize ettiği bir deneyden söz etti. Bu deneyde yer alan kişinin kendisini "psikokinezi ustası" olarak tanımladığı ve elektrik akımını uzaktan manipüle edebildiğini iddia ettiği ifade edildi.

Epstein belgelerinde akılalmaz iddia! "Zihin okuma" arayışına para yağdırmış 2

Belgeler, Epstein'ın bu süreçte akademisyene on binlerce dolar aktardığını ortaya koyuyor. O dönemde akademisyen, Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde görev yapıyordu.

PEK ÇOK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Yazışmalara göre ikili 2015 yılında ilk kez yüz yüze görüştü. Belgeler ilişkilerinin profesyonel düzeyde kalmadığını, akademisyenin Epstein'in Manhattan'daki konutunu birçok kez ziyaret ettiğini gösteriyor.

2017 tarihli yazışmalarda Epstein'in yeni bir buluşma için farklı mekanlar önerdiği görülüyor. Bu yazışmalardan birinde akademisyenin "Adanız şu anda devre dışı mı?" diye sordu.

İlginizi Çekebilir

Epstein'in maillerinde ruhani liderle akşam yemeği detayı

Epstein'in maillerinde ruhani liderle akşam yemeği detayı

 Epstein'in sevgilisi son anına kadar yanındaydı! Miras detayı

Epstein'in sevgilisi son anına kadar yanındaydı! Miras detayı

 Epstein ölmedi mi? O iddia intihardan hemen sonraki fotoğraflarla yanıt buldu!

Epstein ölmedi mi? O iddia intihardan hemen sonraki fotoğraflarla yanıt buldu!

Aynı yazışmada etkinlikler düzenleyen ve bir ada için işbirliği yapmak isteyen gruptan söz eden akademisyen "Bu adanız için iyi bir yeniden markalama fikri olabilir" ifadesini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MİT destekli "Octo" operasyonu!MİT destekli "Octo" operasyonu!
Iğdır’daki iş merkezinde şüpheli ölüm! Silah sesine koştularIğdır’daki iş merkezinde şüpheli ölüm! Silah sesine koştular

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein haberler zihin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Galatasaray'dan peş peşe transfer duyuruları! Önce Armando Güner sonra Boey...

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

Yüzündeki değişim dikkat çekti! Son haline yorum yağdı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

"Saatli bombadır" diyerek uyardı! Mert Başaran'dan ezber bozan sözler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.