Epstein belgelerinde akılalmaz iddia! "Zihin okuma" arayışına para yağdırmış

Jeffrey Epstein’a ilişkin yayımlanan yeni resmi belgeler, kamuoyunda büyük yankı uyandıracak ayrıntılar içeriyor. Dosyalara göre Epstein, Hong Kong’da görev yapan bir akademisyenle yıllar süren e-posta yazışmaları ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi.

Son yayınlanan belgelerde çocuk istismar ağı kurmaktan yargılanırken hapiste ölü bulunan Epstein'in "zihin okuma" gibi psişik faaliyetlere ilgi duyduğu ortaya çıktı. Milyarderin, bu konu üzerine araştırma yapan Hong Konglu bir akademisyene yıllarca on binlerce dolar aktardığı öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayınladığı son belgelerde, çocuk istismar ağı kurmaktan yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile Hong Konglu bir akademisyenin sıra dışı yazışması ortaya çıktı.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre; Epstein'in akademisyenle yaklaşık 1000 sayfalık bir yazışma yaptığı tespit edildi. Yazışmalarda Epstein ve akademisyenin "psişik faaliyetler", zihin okuma ve özel yeteneklere sahip olduğu iddia edilen kişiler konusunda ortak bir ilgi paylaştığını gözler önüne serdi.

ON BİNLERCE DOLAR VERDİ

Belgelere göre adı açıklanmayan akademisyen, Epstein ile ilk kez 2011 yılında iletişime geçti. Akademisyenin aynı yıl yapay zekayla bağlantılı bir araştırma projesi için Epstein'den 20 bin dolar aldığı ortaya çıktı.

Yazışmalar ilerledikçe Epstein'in, akademisyenin "özel yeteneklere sahip" olduğunu iddia ettiği kişiler üzerine yürüttüğü çalışmalara ilgi duyduğu görüldü.

Örneğin 2017'de yapılan bir yazışmada akademisyen, organize ettiği bir deneyden söz etti. Bu deneyde yer alan kişinin kendisini "psikokinezi ustası" olarak tanımladığı ve elektrik akımını uzaktan manipüle edebildiğini iddia ettiği ifade edildi.

Belgeler, Epstein'ın bu süreçte akademisyene on binlerce dolar aktardığını ortaya koyuyor. O dönemde akademisyen, Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde görev yapıyordu.

PEK ÇOK KEZ YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜLER

Yazışmalara göre ikili 2015 yılında ilk kez yüz yüze görüştü. Belgeler ilişkilerinin profesyonel düzeyde kalmadığını, akademisyenin Epstein'in Manhattan'daki konutunu birçok kez ziyaret ettiğini gösteriyor.

2017 tarihli yazışmalarda Epstein'in yeni bir buluşma için farklı mekanlar önerdiği görülüyor. Bu yazışmalardan birinde akademisyenin "Adanız şu anda devre dışı mı?" diye sordu.

Aynı yazışmada etkinlikler düzenleyen ve bir ada için işbirliği yapmak isteyen gruptan söz eden akademisyen "Bu adanız için iyi bir yeniden markalama fikri olabilir" ifadesini kullandı.