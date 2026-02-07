Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in 6 Şubat paylaşımı olay oldu... Önce paylaştı, sonra sildi!

'Asrın felaketi' olan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, deprem bölgesi olan Osmaniye'yi ziyaret etti.

Ziyaret öncesinde Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım olay oldu.

"BUGÜN SENİN BAYRAMIN; BAYRAMLIKLARINI GİY DE GEL"

Belediye Başkanı Çenet söz konusu paylaşımda "Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN SERT TEPKİ: "BU ŞEHİR HALA YAS TUTUYOR"

Osmaniyeli CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Çenet'in bu paylaşımını şu sözlerle eleştirdi:

"Bir belediye başkanı düşünün. 6 Şubat’ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı. On binlerce yaralı, yerle bir olmuş bir şehir, hâlâ dinmeyen bir yas. Enkaz altında 'devlet nerede' diye beklerken hayata veda eden insanlar. Ve bu tarifsiz acının yıldönümünde, sırf Cumhur İttifakı’nın genel başkanları geliyor diye çıkıp 'Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel.' diyebiliyor. Bu gaf değil. Bu düşüncesizlik değil. Bu düpedüz vicdansızlıktır.

Bu şehir bayramda değil. Bu şehir hâlâ yas tutuyor. Yazık ki ne yazık. Ayıp ki ne ayıp. Osmaniye’nin ihtiyacı bayramlık değil; adalet, sorumluluk ve vicdandır Başkan Bey."

TEPKİLER SONRASI PAYLAŞIMI KALDIRDI

Öte yandan tepkilerin büyümesi üzerine Belediye Başkanı İbrahim Çenet, paylaşımını sosyal medyadan kaldırdı.