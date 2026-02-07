HABER

Kulp'ta tehlike oluşturan tümsekler düzeltildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kış şartları nedeniyle kara yolunda oluşan çukur ve tümsekler, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle onarılarak sürücüler için güvenli hale getirildi.

Kulp ilçesinde kış mevsiminin sert geçmesiyle birlikte Kulp-Diyarbakır kara yolunun özellikle Kulp İlçe Devlet Hastanesi yolu ile Şakirhan Çayı arasında kalan bölümlerinde büyük tümsek ve derin çukurlar oluştu. Yol yüzeyinde meydana gelen bozulmalar, kara yolunu kullanan sürücüler için risk oluştururken, araçların ilerlemesini de güçleştirdi.

Oluşan çukur ve tümsekler nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Ramazan Azbay tarafından da konunun Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’ne iletilmesi üzerine, Karayolları ekipleri bölgede harekete geçti. Yol yüzeyinde oluşan çukurlar, ekipler tarafında sıcak asfaltla doldurulurken, tümsekler düzeltilerek sürüş güvenliği artırıldı.

Turgut Özal Mahallesi Muhtarı Ramazan Azbay, Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kış şartları nedeniyle yolumuzda ciddi bozulmalar oluşmuştu. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük risk vardı. Talebimize kayıtsız kalmayan Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü ekipleri kısa sürede müdahale ederek gerekli yamalama ve düzenleme çalışmalarını yaptı. Özellikle Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü Bölge Şefi Gürbüz Kırcan’a ve sahada görev yapan tüm ekiplere ilçe ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

