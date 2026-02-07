32 bin TL ile kaçmıştı! İstanbul'daki banka soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Hacı Kadın Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya gelen Ş.K, silahını çıkarıp soygun gerçekleştirdi. Bankadan yaklaşık 112 bin 700 lira aldığı öğrenilen şüpheli kaçarken yolda yürüyen bir kişiye çarptı. Bunun üzerine, aldığı paranın yaklaşık 80 bin lirasını ve olayda kullandığı silahı düşüren Ş.K. kaçtı. Çarptığı vatandaş ise düşen parayı yerden toplayarak bankaya teslim etti.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından 32 bin lira parayla kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları başlatan polis ekipleri Ş.K.'yı Fatih Karagümrük Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonla 3 saat içinde yakaladı. Yapılan aramalarda bankanın güvenlik görevlisine ait olduğu öğrenilen silah ele geçirildi. Şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ş.K. adlı şüphelinin bankaya girişi ve elindeki silahla soygun yaptığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Ş.K.'nın elinde bulunan silahla banka şubesine girdiği, güvenlik görevlisinin de silahını alarak silah tehdidiyle bankadan 112 bin 700 lira parayı alıp olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

