Kırşehir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

Kırşehir merkezli 3 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12’si tutuklandı.

Kırşehir merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kırşehir merkezli Kayseri ve Malatya’da belirlenen adreslere baskın yapıldı. Operasyonlarda, örgütle irtibat ve iltisakı olduğu tespit edilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise ele geçirilen çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu.

12'Sİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12’si tutuklandı, diğeri ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

