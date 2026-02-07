HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak sele neden oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, araçlarının içinde mahsur kalan bazı vatandaşlar belediyenin iş makineleriyle kurtarıldı.

Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı

İlçede aniden bastıran sağanak yağış, Kurtuluş Mahallesi’ndeki Yusuf Önal Camisi’nin bulunduğu cadde ve sokaklarda sele neden oldu. Kısa sürede yükselen sel suları nedeniyle göle dönen bölgede araçlarının içinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı. Çamaltı Mahallesi’nde ise sel nedeniyle tek katlı evleri su basarken, bazı noktalarda toprak kayması meydana geldi.

HAYVANLAR SUYA KAPILDI

Ayrıca aynı mahallede Mehmet Palta’ya ait ağılı su bastı, çok sayıda küçükbaş hayvan sel sularına kapıldı. Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası’nda kış festivali coşkusu2 bin 400 rakımlı Aydıntepe Yaylası’nda kış festivali coşkusu
Otomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandıOtomobil şarampole yuvarlandı, aynı aileden 5 kişi yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Icardi imzayı atıyor! Galatasaray'dan yeni sözleşme teklifi

Cem Uzan "Kadınım" diyerek aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

Cem Uzan "Kadınım" diyerek aşka geldi! Yeni sevgilisi bakın kimmiş

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.