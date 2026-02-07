Emekli polisin öldürdüğü MHP ilçe başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Karapürçek ilçesi Şehit Selim Gedik Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda emekli polis A.Y., MHP Karapürçek ilçe başkanı Mustafa Hıraç'ı (46) ofisinde, evinde ise eşi Selma Yüksel'i silahla vurarak öldürdü. Emekli polis A.Y., işlediği cinayetlerden sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MHP İLÇE BAŞKANI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cinayete kurban giden MHP Karapürçek ilçe başkanı Mustafa Hıraç'ın cenazesi hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi. Hıraç'ın cenazesi, Karapürçek Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Hıraç, Karapürçek Cuma Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, emekli polisin öldürdüğü eşi Selma Yüksel'in cenazesinin ise defnedilmek üzere Düzce'ye nakil edildiği öğrenildi.

