4 uzman açıklama yaptı: Sadece biri 'deprem kritik yerde' dedi! Şaşırtan tartışma

Türkiye'nin en önemli gerçeği olan deprem bu sefer Erzincan'ı 4.9'la salladı. Bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirmişti. Konuyla ilgili Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcileri peşi sıra açıklamalarda bulundu. Sizler için uzman görüşlerini derledik. İşte tüm detaylar!

NACİ GÖRÜR: "YEDİSU'DA DEPREM BEKLİYORUZ"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kemah Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın Yedisu segmentinde deprem bekliyoruz. Bu deprem o segment yakın" yorumunu yaptı.

"BÜYÜK DEPREM HABERCİSİ SAYILMAZ"

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Görür'ün aksine "Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAF), Erzincan Segmenti’nin Doğu ucunda Refahiye segmentinde gelişen çok sığ bir deprem. Büyük deprem habercisi sayılmaz." ifadesini kullandı.

"ÖN BELİRTİ DEĞİL"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir’de 6 Şubat 2026 günü saat 14.16’da, M4,9 büyüklüğündeki küçük deprem olmuştur.

Deprem jeofizik verilere göre, yerin 3.1 kilometre odak derinliğinde Kuzey Anadolu Kırığında gerilim boşalımı olarak gerçekleşmiştir.

Kemah çevresindeki yapılaşma niteliğine göre bu büyüklükteki bir deprem köy Damları, yığma taş köy evleri dışında hasar yapmaz.

Daha büyük bir depremin ön belirtisi de değildir.

Bölge doğudan gelen ittirme güçleriyle gerilmesini sürdürecektir.

Kemah kesiminde depremin Yıkıcılık eşik değeri M6,3’den sonra başlar.

Çözüm sağlam yerde, sağlam yapı.

Çözüm; Yer-Yapı güvenlik belgesi.

Depremden kurtuluş güçlü ekonomiden geçer.

Soğuk bir kış günü 40.000 kişinin donarak, yanarak, göçük altında kalarak öldüğü 1939 M7,9 Erzincan depremini unutma.

Güçlü ekonomi, güçlü yönetimlerce sağlanır."

"ÇOK KAYGI VERİCİ DEĞİL"

CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin risk haritasını yorumladı.

Erzincan'ın deprem geçmişine dikkat çeken Pampal, "Erzincan zaten malum Türkiye’nin en çok deprem olan yeri yani son 125 yıl içinde 20’den fazla yıkıcı deprem yaşamış olan bir bölge. Üstelik en büyük depremler Erzincan’da oluyor 1939’de 8 büyüklüğündeki depremde 40 bine varan can kaybı olmuştu. Ondan sonra 13 Mart 1992’de gene 6.9’luk bir depremle Erzincan’da çok sayıda can kaybı meydana geldi" şeklinde konuştu.

Meydana gelen 4.9'luk sarsıntının konumu hakkında teknik bilgi veren Prof. Dr. Pampal, bu depremin bölgedeki büyük depremlerin olduğu batı hattında gerçekleştiğini belirtti.

Pampal, "Bu depremin yeri merkezi bu bahsettiğim son iki depremin bulunduğu bölge yani Erzincan’ın batısı. Bu bakımdan çok kaygı verici değil" ifadelerini kullandı.

Ancak Pampal, asıl tehlikenin farklı bir noktada olduğuna işaret ederek kritik bir uyarıda bulundu: "Erzincan Narlıova arasındaki kesiminde doğu ucunda yıkıcı deprem bekliyoruz 7 buçuğu bulacak büyüklükte."