HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

4 uzman açıklama yaptı: Sadece biri 'deprem kritik yerde' dedi! Şaşırtan tartışma

Dün Erzincan'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge halkı oldukça panik oldu. Öncü bir deprem olup olmadığı konusunda tartışmalar yaşanmaya başlamışken deprem uzmanları tarafından konuyla ilgili açıklamalar peş peşe geldi. Genel itibarıyla uzmanlar depremi 'kaygı verici değil' diye yorumlarken, Prof. Dr. Naci Görür ise "Deprem kritik yerde. KAF’ın Yedisu segmentinde deprem bekliyoruz" dedi.

4 uzman açıklama yaptı: Sadece biri 'deprem kritik yerde' dedi! Şaşırtan tartışma
Doğukan Akbayır

Türkiye'nin en önemli gerçeği olan deprem bu sefer Erzincan'ı 4.9'la salladı. Bölge halkı kısa süreli panik yaşadı. Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, depremde can ve mal kaybı olmadığını bildirmişti. Konuyla ilgili Türkiye'nin önde gelen deprem bilimcileri peşi sıra açıklamalarda bulundu. Sizler için uzman görüşlerini derledik. İşte tüm detaylar!

4 uzman açıklama yaptı: Sadece biri deprem kritik yerde dedi! Şaşırtan tartışma 1

NACİ GÖRÜR: "YEDİSU'DA DEPREM BEKLİYORUZ"

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Kemah Hakblir/Erzincan’da 5,0 deprem. Karaca Fayı kolları arasında. Deprem kritik yerde. KAF’ın Yedisu segmentinde deprem bekliyoruz. Bu deprem o segment yakın" yorumunu yaptı.

4 uzman açıklama yaptı: Sadece biri deprem kritik yerde dedi! Şaşırtan tartışma 2

"BÜYÜK DEPREM HABERCİSİ SAYILMAZ"

Prof. Dr. Osman Bektaş ise Görür'ün aksine "Kuzey Anadolu Fay Sistemi (KAF), Erzincan Segmenti’nin Doğu ucunda Refahiye segmentinde gelişen çok sığ bir deprem. Büyük deprem habercisi sayılmaz." ifadesini kullandı.

4 uzman açıklama yaptı: Sadece biri deprem kritik yerde dedi! Şaşırtan tartışma 3

"ÖN BELİRTİ DEĞİL"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise sosyal medya hesabından şu değerlendirmede bulundu:

"Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Hakbilir’de 6 Şubat 2026 günü saat 14.16’da, M4,9 büyüklüğündeki küçük deprem olmuştur.

Deprem jeofizik verilere göre, yerin 3.1 kilometre odak derinliğinde Kuzey Anadolu Kırığında gerilim boşalımı olarak gerçekleşmiştir.

Kemah çevresindeki yapılaşma niteliğine göre bu büyüklükteki bir deprem köy Damları, yığma taş köy evleri dışında hasar yapmaz.

Daha büyük bir depremin ön belirtisi de değildir.

Bölge doğudan gelen ittirme güçleriyle gerilmesini sürdürecektir.

Kemah kesiminde depremin Yıkıcılık eşik değeri M6,3’den sonra başlar.

Çözüm sağlam yerde, sağlam yapı.

Çözüm; Yer-Yapı güvenlik belgesi.

Depremden kurtuluş güçlü ekonomiden geçer.

Soğuk bir kış günü 40.000 kişinin donarak, yanarak, göçük altında kalarak öldüğü 1939 M7,9 Erzincan depremini unutma.

Güçlü ekonomi, güçlü yönetimlerce sağlanır."

4 uzman açıklama yaptı: Sadece biri deprem kritik yerde dedi! Şaşırtan tartışma 4

"ÇOK KAYGI VERİCİ DEĞİL"

CNN TÜRK canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgenin risk haritasını yorumladı.

Erzincan'ın deprem geçmişine dikkat çeken Pampal, "Erzincan zaten malum Türkiye’nin en çok deprem olan yeri yani son 125 yıl içinde 20’den fazla yıkıcı deprem yaşamış olan bir bölge. Üstelik en büyük depremler Erzincan’da oluyor 1939’de 8 büyüklüğündeki depremde 40 bine varan can kaybı olmuştu. Ondan sonra 13 Mart 1992’de gene 6.9’luk bir depremle Erzincan’da çok sayıda can kaybı meydana geldi" şeklinde konuştu.

Meydana gelen 4.9'luk sarsıntının konumu hakkında teknik bilgi veren Prof. Dr. Pampal, bu depremin bölgedeki büyük depremlerin olduğu batı hattında gerçekleştiğini belirtti.

Pampal, "Bu depremin yeri merkezi bu bahsettiğim son iki depremin bulunduğu bölge yani Erzincan’ın batısı. Bu bakımdan çok kaygı verici değil" ifadelerini kullandı.

Ancak Pampal, asıl tehlikenin farklı bir noktada olduğuna işaret ederek kritik bir uyarıda bulundu: "Erzincan Narlıova arasındaki kesiminde doğu ucunda yıkıcı deprem bekliyoruz 7 buçuğu bulacak büyüklükte."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lübnan'da skandal: 'Sahte Suudi Prens' seçimleri etkiledi iddiası!Lübnan'da skandal: 'Sahte Suudi Prens' seçimleri etkiledi iddiası!
Kocaeli’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı!Kocaeli’de otomobil bariyerlere ok gibi saplandı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
deprem Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Kahreden görüntüler! Terlik için girdiği derede hayatını kaybetti

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Emekli polis dehşet saçtı: Eşini ve MHP ilçe başkanını silahla vurarak öldürdü

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Kante, Guendouzi ve Cherif Fenerbahçe’nin Avrupa kadrosunda

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

Nagehan Alçı Habertürk'ten kovuldu mu? "Tazminatımı alıp..."

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

İran'la ticaret yapan ülkelere yüzde 25 vergi

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

‘Başka çaresi yok, batacak’ İslam Memiş’ten kritik uyarı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.