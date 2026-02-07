HABER

Epstein skandalı... E-Postalarda Netanyahu'nun fotoğrafı paylaşıldı!

Epstein dosyasında ortaya çıkan yeni mailleşmeler dünyada büyük ses getirmeye devam ediyor. Son olarak ABD Adalet Bakanlığı tarafından yeni servis edilen görüntülerde Netanyahu'nun da adı geçti. 'Bibi Netanyahu ile görüşmeye ait fotoğraf' başlığıyla atılmış maildeki fotoğraf ise tamamen sansürlenmiş olarak paylaşıldı. Fotoğrafın tamamen sansürlü bir şekilde paylaşılması sosyal medyada yoğun bir şekilde tartışıldı.

Doğukan Akbayır

Dünyanın konuştuğu Epstein skandalın her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün iki yabancı uyruklu kadının Epstein'in emriyle cinsel ilişki esnasında boğularak öldürülmesi skandalı sonrası bu sefer yeni bir bomba patladı. ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı yeni mailleşme görüntülerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ismi ve fotoğrafı yer alıyor!

2 KADIN BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Dün ortaya çıkan yeni e-postalarda yer alan ifadelere göre, yabancı uyruklu iki kadın cinsel ilişki sırasında boğularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Kadınların cesetleri ise New Mexico eyaletindeki Zorro Çiftliği'nin civarına gömüldüğü de gelen bilgiler arasında...

Mailleşmelerde bu korkunç infazın Epstein'ın eski iş ortağı Ghislaine Maxwell'in yönlendirilmesiyle gerçekleştiği iddia edilmişti.

NETANYAHU'NUN OLDUĞU TAMAMEN SANSÜRLÜ BİR FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

Epstein dosyalarında bugün ortaya çıkan yeni belgelerde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ismi var.

‘Bibi Netanyahu ile görüşmeye ait fotoğraf’ başlıklı e-postada tamamen sansürlenmiş bir fotoğraf ise gündem oldu.

'SANSÜRÜ KALDIRIN' TEPKİLERİ

O fotoğrafın tamamen sansürlü bir şekilde servis edilmesi ise kamuoyunda büyük ses getirdi.

Sosyal medya kullanıcıları sansürün kaldırılmasını yoğun şekilde talep ediyor...

