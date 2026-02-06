Skandalda korkunç sayfalar! Boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

Epstein'la ilgili sansasyonel dosyalar kamuoyuna servis edilmeye devam ediyor. Dünyanın konuştuğu olayda bu sefer de Epstein'ın yabancı uyruklu iki kadını boğdurarak öldürdüğü ve çiftliğine gömdüğü iddia edildi. İddialar, ABD Adalet Bakanlığı'nın paylaştığı Epstein maillerinin paylaşılmasının ardından viral oldu. İşte tüm detaylar!

CİNSEL İLİŞKİ SIRASINDA BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞLER

E-postalarda yer alan ifadelere göre yabancı uyruklu iki kadın cinsel ilişki sırasında boğularak öldürülmüş. Kadınların cesetleri ise New Mexico eyaletindeki Zorro Çiftliği'nin civarına gömülmüş.

Mailleşmelerde bu korkunç infazın Epstein'ın eski iş ortağı Ghislaine Maxwell'in yönlendirilmesiyle gerçekleştiği iddia ediliyor.

NORVEÇ PRENSESİ METTE-MARIT İDDİALARI KABUL ETMİŞTİ

Epstein dosyasıyla ilgili Norveç prensesiyle ilgili iddialar ise Norveç Kraliyet Sarayı tarafından doğrulandı. Saray, 2013 yılında prensesin Epstein'ın Florida'daki evinde kaldığını teyit etti.

Norveç basınında ise prenses Mette-Marit'in malikanede çekildiği öne sürülen fotoğrafları ve Epstein ile samimi e-posta yazışmaları bulunduğu ifade edildi. Tepkilerin büyümesi üzerine Mette-Marit yazılı bir açıklama yaparak, Epstein ile kurduğu temasın "kötü bir muhakemenin sonucu" olduğunu ve Epstein'ın geçmişini yeterince araştırmadığını kabul etti.

EPSTEIN DOSYASINDA 'THE SIMPSONS' DETAYLARI!

Küresel olaylarda önceden yaptığı tahminlerle komplo teorilerinin merkezinde olan The Simpsons dizisinin, Jeffrey Epstein ile ilgili olayları da önceden bildiğine yönelik yeni iddialar da gündemde.

Dizideki bazı sahnelerin, Epstein'in suçlarını ve bağlantılarını andırması, komplo teorilerini körükledi. Dizinin yaratıcısı Matt Groening'in de Epstein belgelerinde adının geçmesi, tartışmaları daha da alevlendirdi.