İskenderun’da SPA ve masaj salonları denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 11 şahıs sorgulandı, 6 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 7 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 6 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

