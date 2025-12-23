HABER

İskenderun’da SPA ve masaj salonları denetlendi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde masaj ve spa salonlarına yönelik yapılan denetimlerde kaçak çalıştırıldığı tespit edilen 6 yabancı uyruklu kadın şahıs deport edilmek üzere gözlem altına alındı.

İskenderun'da SPA ve masaj salonları denetlendi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına insan ticareti çerçevesinde, çalışma ve hijyen belgelerinin kontrolüne yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde; 11 şahıs sorgulandı, 6 yabancı uyruklu kadın şahıs tespit edildi. 7 çalışan şahsın sigorta girişlerinin yapılmadığı, 6 çalışan şahsın hijyen belgesinin olmadığı tespit edildi. Gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs, deport edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA

Hatay
