Yer: Erzurum! Gümrük mühürlü tırda 23 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum'da polisin çeşitli noktalarda gerçekleştirdiği şok uygulamalarda durdurularak, mührü Gümrük Muhafaza Memuru tarafından sökülen tırın dorsesinde, 23 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Tır şoför ise gözaltına alındı.

Yer: Erzurum! Gümrük mühürlü tırda 23 düzensiz göçmen yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından kent merkezinin çeşitli noktalarında şok uygulama gerçekleştirildi. 34 ayrı noktada 460 polis, asayiş, trafik, narkotik, düzensiz göçmen konusu başta olmak üzere çeşitli konularda denetim yaptı. Araçları tek tek durdurarak arama yapan polisler, sürücüleri alkol muayenesinden geçirdi. Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, halk otobüsüne binerek vatandaşlarla sohbet etti ve uygulamaları niçin yaptıklarını anlattı.

Yer: Erzurum! Gümrük mühürlü tırda 23 düzensiz göçmen yakalandı 1

Yeni yılın arifesinde tedbirleri bir kat daha artırdıklarını söyleyen Emniyet Müdürü Karaburun, Erzurum ve ilçelerinde yapılan şok uygulamalarda trafik, asayiş, göçmen kaçakçılığı ve diğer bütün uzman ekiplerin halkın huzurlu bir şekilde yeni yıla adım atması için görev başında olduğunu belirtti. Karaburun, “İlçelerimiz ve il merkezide 34 noktada 460 personelimizle aranan şahısların yakalanması, yasaklı madde taşıyanların tespiti, trafik kuralı ihlali yapan sürücülerin tespiti, halkımızın can ve mal güvenliği için emek sarf ediyoruz, gayret sarf ediyoruz. Uygulamalarımız yeni yıl sonrasına kadar devam edecek” dedi.
Yer: Erzurum! Gümrük mühürlü tırda 23 düzensiz göçmen yakalandı 2

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile İstihbarat şubeleri tarafından Aşkale Uygulama Noktasında bir TIR durduruldu.

Yer: Erzurum! Gümrük mühürlü tırda 23 düzensiz göçmen yakalandı 3

Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nde görevli bir memurun mührü sökmesinin ardından dorseye giren polisler, Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmenle karşılaştı. Polisler, sırayla dorseden indirdikleri düzensiz göçmenleri, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürürken, TIR şoförünü de gözaltına aldı.

Yer: Erzurum! Gümrük mühürlü tırda 23 düzensiz göçmen yakalandı 4

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

