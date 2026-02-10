HABER

Gaziosmanpaşa'da bombalı saldırı kamerada! İnternetten izleyip evde yapmışlar

Gaziosmanpaşa'da hasımlarının oturduğu sokağın köşesine el yapımı saatli bomba koyarak patlatan 2'si yaşı küçük 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bombayı internet üzerinden seyrettikleri videoları izleyerek hazırladıkları öğrenilirken, patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziosmanpaşa, Bağlarbaşı Mahallesi, Destegül sokak ile Yeni Sokak'ın kesişiminde 27 Ocak'ta büyük bir patlama meydana geldi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı patlamanın ardından yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü.

ANNE VE ÇOCUĞU YARALANMAKTAN ŞANS ESERİ KURTULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemede patlamanın el yapımı zaman ayarlı bir bomba nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Polis patlama anının güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde bir kişinin bombayı sokağın köşesine doğru bırakarak hızla olay yerinden kaçtığı görüldü. Güvenlik kamera görüntülerinde bilmeden bombanın olduğu sokağın köşesine doğru yürüyen bir anne ve çocuğunun birkaç metreyle yaralanmaktan kurtuldukları görüldü.

400 SAAT GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Polisin başlattığı çalışmada şüpheliler güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak takibe alındı. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin bir süre sonra araç değiştirerek kaçmayı sürdürdükleri tespit edildi. Polis yaklaşık 400 saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin 4 ayrı araç değiştirerek uzaklaşmaya çalıştıklarını belirledi.

BİRİ 14 YAŞINDA 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Gaziosmanpaşa ve Beykoz ilçelerinde yapılan operasyonlarda şüpheliler H.Ö. (43), E.A. (41) ile yaşları küçük olan 14 yaşındaki S.Y.T. ve 17 yaşındaki A.B. gözaltına alındı.

İNTERNETTEN İZEYİP BOMBA YAPMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin bomba yapmayı internet üzerinden izledikleri videolardan öğrendikleri tespit edildi. Şüpheliler arasında bulunan 14 yaşındaki S.Y.T.'nin daha önceden 11 suç kaydı olduğu bir dosyadan arandığı ortaya çıktı. 14 yaşındaki şüphelinin bir arkadaşı ile birlikte silahla çekilen resimleri bulundu.

TUTUKLANDILAR

Emniyette işlemleri tamamlanan S.Y.T. ile A.B. Çocuk Şube Müdürlüğünden, H.Ö. ve E.A. ise Asayiş Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
