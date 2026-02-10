HABER

Hatay'da feci kaza: Otomobil, bisiklet süren yaşlı adamı ezdi!

Hatay'da otomobilin çarptığı 73 yaşındaki bisikletli Sabit Kara'nın öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin çarpmasıyla yere savrulan yaşlı adam hayatın kaybetti.

Kahreden kaza, İskenderun ilçesi Karaağaç yolu üzerinde yaşandı. Seyir halindeki otomobil, aynı istikamette bisikletiyle ilerleyen 73 yaşındaki Sabit Kara'ya çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı Kara hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza anıysa çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; otomobilin çarpmasıyla yaşlı adamın yere savrulduğu görüldü.

Muradiye Mahallesi sakinlerinden olan Sabit Kara'nın cenazesi, öğle namazını müteakip Karaağaç Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Kaynak: İHA

