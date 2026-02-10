HABER

Kale’de alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Kale ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevlerden büyük zarar gören ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Denizli’nin Kale ilçesi Muslugüme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , 2 katlı bir evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kale ve Tavas İtfaiye Şubesi ekipleri ile jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Denizli
