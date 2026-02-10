Kale’de alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi

Yangın, Denizli’nin Kale ilçesi Muslugüme Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , 2 katlı bir evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kale ve Tavas İtfaiye Şubesi ekipleri ile jandarma sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun ve koordineli müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır