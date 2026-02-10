"5 belediye başkanı da istifa edecek" iddiaları sonrası salona Mansur Yavaş ile geldi! Gündem olan anlar

CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki hararetli polemik günlerdir konuşuluyor. Özgür Özel bugünkü CHP grup toplantısında "küfürlü mesaj" iddiasına yanıt verirken Özarslan'ın Ankaragücü tribün liderine daire teklif ettiği iddiasını da ortaya attı.

SALONA BİRLİKTE GİRDİLER

Toplantının en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu. Özgür Özel ve Mansur Yavaş, toplantı salonuna birlikte gelip birlikte ayrıldı.

KONUŞMANIN SONUNDA SALON AYAĞA KALKTI

Mesut Özarslan için "bozuk tohum" ifadesini kullanan Özgür Özel konuşmasını bitirirken salonda büyük coşku yaşandı. Özel konuşmasını şöyle noktaladı:

"Belediyeleri alınca konvoy yapacaksın, halaya duracaksın bir tane bozuk tohum parça kırınca dönüp 'özeleştiri' diyeceksin. İktidara yürüyen partinin doğrusu da olur yanlışları da olur.

İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez ama Zeydan'la gidilir, Mansur Yavaş'la gidilir, Ekrem başkanla gidilir! Namuslu, çalışkan Atatürkçülerle, milliyetçilerle, muhafazakarıyla solcusuyla, Kürt'üyle Türk'üyle, Alevisiyle Sünni'siyle, dürüst, cesur insanlarla gidilir!"

MANSUR YAVAŞ'A SESLENDİ: "HAYDİ BAŞKANIM, YÜRÜYELİM İKTİDARA"

Bu sözlerin ardından salon ayağa kalktı ve alkış tufanı koparken Özgür Özel, Mansur Yavaş'a dönerek "Hadi başkanım, yürüyelim iktidara!" dedi. Kürsüden inen Özel, "Buyurun başkanım" diyerek Yavaş'ın önünü açtı.

5 BELEDİYE BAŞKANININ DAHA İSTİFA EDECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Son günlerde Keçiören Belediye Başkan Mesut Özarslan'ın yanı sıra yine Ankara'dan 5 ilçe belediye başkanının daha istifa edeceği iddiası gündemdeydi. İddiada adı geçen Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç ise ayrı ayrı açıklama yaparak Mansur Yavaş’a bağlılıklarını belirtmişti.

ÖZARSLAN, YAVAŞ İÇİN "RABBİM TEZ ZAMANDA KURTARSIN" DEMİŞTİ

CHP'den istifa ettikten sonra Mansur Yavaş'ın "kurtulması" için dua eden Mesut Özarslan şunları söylemişti:

“Ne yapsın yahu, bulunduğu partisiyle kötü düşmemek için… O da bezgin bir şekilde orada kaldığına inanıyorum. Çünkü Yavaş, ülkücü, muhafazakar camianın desteği ile geldi.

Mansur Yavaş’a Kılıçdaroğlu şans verdi, ülkücü-milliyetçi camianın oyuyla seçildi. Şu gün ülkücü, maneviyatçı, mukaddesatçı yapı Mansur Başkan'ı desteklemeyi bıraktığı gün, bırakın Ankara'yı Mansur Başkan'ın Türkiye genelinde bir karşılığı olacağını düşünmüyorum.

Mansur başkanın şahsıyla problemim yok, incinmedim de. Ama ne diyeyim, yüce Mevlam yardımcısı olsun. Rabbim tez zamanda kurtarsın. Benim anladığım Mansur başkana destek verenler de bunu bekliyor."