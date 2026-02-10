Özel'den Mesut Özarslan için 'Ankaragücü' iddiası: "Tribün liderine daire teklif etti"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Ankara Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın CHP'den istifa etmesiyle bazı başkanların da partiden ayrılacağı iddia edilmişti. Bugünkü grup toplantısına CHP Meclis grubu toplu katılım sağladı.

ÖZEL SALONA YAVAŞ'LA BİRLİKTE GİRİŞ YAPTI

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yanı sıra; Başkentin 15 ilçesindeki CHP'li belediye başkanları da toplantıda yer aldı. Özel ve Yavaş toplantıya birlikte giriş yaptı.

Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile ilgili konuştu.



"HIRSIZLIĞA YOLSUZLUĞA BULAŞMADIĞINI AİLESİNİ YEMİNLERE KATARAK İNKAR ETTİ"

Kendisini defalarca, 3 kez özel gündemle genel merkeze çağırdığını aktaran Özel, "Kendisine, eğer bir kabahatin varsa şimdi söyle bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz bunu bizi söyle ve gereğini yap dedim. Söylenenlerin tamamının iftira, hırsızlığa yolsuzluğa bulaşmadığını öyle yeminlerle, çocuklarını ailesini yeminlere katarak inkar etti.

"TELEFONLARI AÇMIYOR ŞEHİRDEN KAÇIYOR"

3 gün öncesine kadar. Sonra her taraftan gelen bilgiler, AK Parti ile gizli görüşmeler yaptığı, buraya geçecek olduğu... Öğreniyoruz ki çarşamba günü AK Parti'ye katılacak. Telefonları açmıyor, şehirden kaçıyor. En yakınları katılıyor diyorlar. Bunun üzerine kendisine öncesinde telefon açıyorum bin bir tane yemin. Ertesi gün telefonları kapıyor. Bunun üzerine de kendisinden telefonla ulaşamadığım için kendisine mesaj atıyorum. Seni doğuran annen utanır dedim her laf annesini karıştırdığı için. Onun dışında söylediklerim kişilik tespitine yöneliktir, aileye yönelik kastım varsa Allah cezamı versin. Birini ispatla mahkeme orada" dedi.

MESAJLARI OKUDU: "BENİM HIRSIZLA YOLSUZLA İŞİM OLMAZ AK PARTİ'NİN İŞİ OLUR"

Daha sonra Özel attığı mesajları okudu. Özel, "Asla ve asla benim hırsızla yolsuzla işim olmaz AK Parti'nin işi olur. O seni bağrına basan senin hakkında suç duyurusunda bulunanlar söylediklerini yutar bizde böyle bir şey olmaz. Devrimiz başlayınca yalvarsan da yakarsan da seni affetmem. Sen hırsız olduğunu yolsuz olduğunu alçak olduğunu itiraf ettin bugün. Ama gün gelecek devir dönecek, o gün sana acırsam namerdim. Bunlar Mesut Bey'in telefonundan aldığı ve mahkemeye vereceğini söyleyeceği basına yolladığı yazışmalar" ifadelerini kullandı.

Özel sonrasında ise, "Burada şahitler var. Ankaragücü'nün gece kondu sol açık ve bekar evi çocukları diye 3 tribün grubunun liderleri ve önde gelenleri burada. Bahçede kendiniz konuşabilirsiniz. Tribün liderlerine daha dün çarşamba AK Parti grubuna katılıyorum, Ankaragücü olarak yanımızda durun her ihtiyacınızı karşılayayım, tribün liderine diyor ki sana daire alayım. Yapın röportajı. Kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Bu tosuncuk milletin helal oylarını almış kaçmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

Özel'in yaptığı açıklamalardan öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Bugün burada Ankara Büyükşehir Belediye başkanımızı, Ankara'daki belediye başkanlarımızı, il örgütümüzü misafir ediyoruz. Çok kıymetli konuklarımıza hoş geldiniz diyorum.

1 hafta aboyunca 55 farklı program yaptık. Bir kez daha kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, deprem bölgesine tüm Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum. Gerçekle yüzleşmek sokağa inmekle iniyor. Prangayla, parayla, afişle siyaset olmuyor.

Acılar hala taze, 270 bin kişi konteynerlarda yaşıyor. Barınma krizi sürüyor. Eğitim ve sağlıktaki sıkıntılar katlanılamaz boyutta. Develtin 13 uçağıyla bölgeye 34 kez gitmiş, CHP Genel Başkanı 55'inci ziyaretini tamamladı da geldi.

"ALLAH BÖYLE AYAKLARINA DOLAŞTIRIYOR"

Biz bugüne kadar yaptıklarımızı söylemedik. Allah'ın sopası yok ya, Allah varlığını böyle yalan söyleyene gösterecek ya... Erdoğan'ın geçen hafta oynattığı videoyu oynatın. Övündüğü alt yapı çalışmasını, arkadaşların üstünde Antalya Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Kablo döşeme aracının üzerinde de Antalya Büyükşehir Belediyesi yazıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi gururla sunar. Vallahi Allah böyle ayaklarına dolaştırıyor, gücüne gidiyor.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI: "O BOŞ SENETLERİ YIRTIP ATALIM"

Gel madem ki bu para toplandı bu vakitten sonra o boş senetleri yırtıp atalım ben de gelecek hafta grup toplantısında sayın Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum diyeceğim. Söz veriyorum. O boş senetleri yırtıp atalım diye çağrıda bulunuyoruz.

"2 KÖPRÜ 7 OTOYOLU ÖZELLEŞTİRMEK İSTİYORLAR"

Cumhuriyet tarihindeki özelleşmelerin yüzde 86'sı AK Parti'nin döneminde. Ne bulduysalar sattılar. Şimdi 2 boğaz köprüsü 7 otoyolu özelleştirmek istiyorlar. Resmi açıklama yok. Hazırlıklar biliniyor ki ve yalanlamıyorlar. Satışta yetkiyi İngiliz firmaya vermişler. İki köprü ve 7 otoyolun sadece geçen yılki geliri 600 milyon dolar. Bakım masrafı yüzde 2. SAyın Erdoğan'a 2012 yılında bu köprüleri satmaya kalktığında vatandaş ayağa kalmıştı. Erdoğan demişti ki 7 milyardan aşağıya satmak vatan hainliği olur demişti. Şimdi aynı köprüleri 3,5 milyar dolara satmaya kalkıyor"