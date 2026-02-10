HABER

Bakan Güler: "YPG/SDG'nin mutabakatlara uyması zorunluluk"

Suriye'deki son durumu değerlendiren Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den "YPG/SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarına uyması zorunluluk" mesajı geldi.

Mehmet Hazar Gönüllü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ve Gazze'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

YPG/SDG ÇIKIŞI

Bakan Güler'in açıklamalarından satır başları şöyle:

  • YPG/SDG'nin 10 Mart ve 18 Ocak mutabakatlarının gereklerine koşulsuz ve eksiksiz olarak uyması bir zorunluluktur.

"SURİYE YÖNETİMİNE DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİZ"

  • Bundan sonra da ülkemizin güvenliğini tehdit edecek en küçük riske dahi fırsat tanımayacak sahadaki tüm gelişmeleri dikkatle izleyerek Suriye yönetimine destek olmaya devam edeceğiz.

"GAZZE'DE ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUKLARI YERİNE GETİRMEYE HAZIRIZ"

  • Gazze’de de kalıcı ateşkesin sağlanıp güvenliğin tesis edilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması için gayret gösteriyoruz. Tarihi misyonumuz çerçevesinde Gazze’de ihtiyaç duyulabilecek her konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye hazır olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim.
