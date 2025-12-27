İzlanda ve Rusya soğukları Türkiye'yi donduracak! Meteoroloji uyardı: 8 gün sürecek, kar kalınlığı 20 santimetreyi bulabilir

Hava durumu tahminleri yakıundan takip edilirken "Kar yağacak mı? Havalar soğuyor mu?" sorularının yanıtı belli oldu. Son dakika haberine göre İzlanda ve Rusya soğukları, Türkiye'ye geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre gelen soğuk hava dalgasının tüm yurtta etkisini artırması beklenirken; 38 il için de kar yağışı uyarısı geldi.

SICAKLIKLAR HIZLA AZALACAK

MGM'nin tahminlerine göre Hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimler başta olmak üzere Türkiye genelinde hissedilir derecede azalacak. MGM, bugün özellikle kuzey, iç ve doğu kesimler için buzlanma ve don uyarısı yaptı.

İZLANDA KÖKENLİ SOĞUK İSTANBUL'DA 8 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin 6 ila 8 günlük dönemde İzlanda kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altında olacağını bildirdi.

Buna göre İstanbul'da bulutlu havanın yerini soğuk havanın etkisine ve fırtınaya bırakması öngörülüyor. Soğuk havanın da kentte 6 ila 8 gün etkili olması bekleniyor.

Kentte sıcaklıklar 4 derecelere gerileyecek. Şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülecek yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan ve Sarıyer gibi kuzey bölgelerinde, Anadolu Yakası'nın Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla gibi yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde olabileceği beklenirken, beraberinde buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

38 İL İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise 38 il için kar yağışı uyarısı geldi.

12 İLDE TURUNCU ALARM

Kıyılarda ve güney kesimlerde sağanak, iç ve doğu kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Batı Karadeniz'in yüksekleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in yüksekleri, Doğu Anadolu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt illerinin kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları bekleniyor.

MGM; Bingöl, Bitlis, Bolu, Hakkari, Kastamonu, Muş, Van, Zonguldak, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce'yi turuncu kod yayınlayarak kuvvetli kar yağışına karşı uyardı.

26 İLDE SARI ALARM

Ağrı, Artvin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Batman, Ardahan, Iğdır

KAR 20 SANTİMETREYİ BULABİLİR

Sakarya’nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli’nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışlarının beklendiği uyarısı yapan MGM'nin değerlendirmelerine göre bu bölgelerde kar kalınlığı 5 ila 20 santimetre olacak. Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

DENİZLERDE FIRTINA

Meteoroloji, Karadeniz ile Akdeniz'de ise 50-75 km/saati bulacak şiddette fırtına beklendiğini bildirdi.

27 ARALIK 2025 İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Kocaeli'nin güneyinin yükseklerinde kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 9°C

Çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce, Sinop'un batısı ve Kastamonu'nun kuzeyinin yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklara kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışlı

DÜZCE °C, 7°C

Çok bulutlu , yüksekleri başta olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların; yükseklerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SİNOP °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri kar yağışlı geçecek. Yağışların batı ilçelerinin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 8°C

Çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksekleri yoğun kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri kuvvetli kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde kuvvetli, güneydoğusunda yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur zamanla kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu ve kar yağışlı geçecek. Yağışların güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak zamanla karla karışık yağmurlu, Diyarbakır ve Batman ile Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MARDİN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu