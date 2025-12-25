HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Bakan Kacır açıkladı! Türkiye'nin yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için kritik adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün isminin 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak değiştirildiğini ve Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde 'Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü'nün kurulduğunu açıkladı.

Bakan Kacır açıkladı! Türkiye'nin yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için kritik adım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Türkiye'nin yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için önemli adımlar atıldığını bildirdi.

"MİLLİ TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 'MİLLİ TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' OLARAK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEK"

Bakan Kacır, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızda Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren 'Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü' olarak çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda; ülkemizdeki veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını geliştirecek, bu alanda politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, veri merkezlerine ilişkin kriterler ve standartlar belirleyecek, belgelendirme ve yetkilendirmeye yönelik düzenlemeler yapacak. Yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını sağlayacak, yapay zeka alanında politika önerileri ve stratejiler oluşturacak ve uygulayacak, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artıracak, girişimleri ve Ar-Ge faaliyetlerini destekleyecek, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapacak, uluslararası iş birlikleri geliştirecek, ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu sağlayacak, bu alanlarda kamudaki yapay zeka çalışmalarına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır açıkladı! Türkiye nin yapay zeka altyapı ve ekosisteminin gelişimi için kritik adım 1

'KAMUDA YAPAY ZEKA UYGULAMALARINA ÖNCÜLÜK EDECEK'

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü’nün yürüteceği çalışmalara ilişkin ise "Kamuda yapay zeka uygulamalarına yönelik mevzuat çalışmalarını yürütecek, yapay zeka alanında hazırlanacak ulusal politika, strateji ve eylem planları ile ulusal mevzuatın uluslararası düzenlemelere uyumlaştırılma çalışmalarına katkı sağlayacak, ekosistem geliştirme faaliyetlerine iştirak edecek. Dijital devlet ve kamuda yapay zeka teknolojilerinin kullanımı bağlamındaki verinin, oluşturulmasından yok edilmesine kadar olan süreçlerin yönetilmesini kapsayan veri yönetişimine ilişkin ilke, usul ve standartları belirleyecek. Kamuda yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, buna yönelik; gereksinimleri ilgili kurumlar ile birlikte tespit edecek, ortak veri alanı altyapısını hayata geçirecek, uygulamalarda kullanılacak verilerin kalite kriter ve standartlarını belirleyecek ve bunlara uygunluk verecek" açıklamasında bulundu.

Kacır ayrıca, "Kamu, akademi ve özel sektördeki tüm paydaşlarımızla güçlü bir koordinasyon içinde yürüteceğimiz çalışmalarla Türkiye'mizin yapay zeka alanında öncü ülkelerden biri olmasını sağlayacağız" dedi. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük'te hareketli gece! 'Üfleme pazarlığı' kamerada: "Hangisi yararıma?"Karabük'te hareketli gece! 'Üfleme pazarlığı' kamerada: "Hangisi yararıma?"
Ordu’nun ‘seyir terasında’ sis güzelliğiOrdu’nun ‘seyir terasında’ sis güzelliği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yapay zeka sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

'Bu kadar net konuşuyorum' Milyonların beklediği haberi verdi

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

ŞOK'a Samsung televizyon geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.