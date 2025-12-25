HABER

Nvidia'dan Groq hamlesi: Yapay zeka çipi üreticisi ile lisans anlaşması imzaladı

Nvidia, yapay zeka çipi alanındaki rakibi Groq ile lisans anlaşmasına vardı. Anlaşmanın bir parçası olarak Nvidia; Groq'un kurucusu Jonathan Ross'u, başkanı Sunny Madra'yı ve diğer bazı çalışanları işe alacak.

Enes Çırtlık

Nvidia, yapay zeka çip üreticisi Groq ile bir lisans anlaşması imzaladı.

TAMAMEN SATIN ALMAMIŞ

CNBC, Nvidia'nın Groq'tan 20 milyar dolar karşılığında varlık satın aldığını bildirdi; ancak Nvidia, TechCrunch'a yaptığı açıklamada bunun şirketin tamamının satın alınması olmadığını belirtti ve anlaşmanın kapsamı hakkında yorum yapmadı.

Nvidia dan Groq hamlesi: Yapay zeka çipi üreticisi ile lisans anlaşması imzaladı 1

Yine de CNBC'nin rakamları doğruysa, bu satın almanın Nvidia'nın bugüne kadarki en büyük işlemi olması bekleniyor.

GROQ'UN DİKKAT ÇEKEN TEKNOLOJİSİ: LPU

Teknoloji şirketleri yapay zeka yeteneklerini artırmak için yarışırken bilgi işlem gücüne ihtiyaç duyuyorlar ve Nvidia'nın GPU'ları endüstri standardı haline gelmiş durumda. Ancak Groq, LPU (Dil İşleme Birimi) adı verilen farklı bir çip türü üzerinde çalışıyor. Şirket, bu çipin Büyük Dil Modellerini (LLM) 10 kat daha hızlı ve onda bir enerjiyle çalıştırabildiğini iddia ediyor.

Groq'un CEO'su Jonathan Ross bu tür inovasyonlarla tanınıyor; Google'da çalışırken, özel bir yapay zeka hızlandırıcı çipi olan TPU'nun (Tensör İşleme Birimi) geliştirilmesine yardımcı olmuştu.

Eylül ayında Groq, 6,9 milyar dolar değerleme üzerinden 750 milyon dolar yatırım almıştı.

