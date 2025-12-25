HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Telegram'ın kurucusu Durov: "Macron, AB'yi dijital Gulag'a çeviriyor"

Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u sansüre başvurmakla suçlayarak, "Macron, tüm AB’yi dijital Gulag’a (Zorunlu Çalışma Kampları) çevirerek çevrim içi eleştirileri susturmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Telegram'ın kurucusu Durov: "Macron, AB'yi dijital Gulag'a çeviriyor"

Durov, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, AB'nin Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) eleştirdi. ABD'nin, yasayı hazırlayanlar arasında yer alan eski AB Komisyonu üyelerinden Thierry Breton'a yaptırım kararı aldığına işaret eden Durov, "Yasanın mimarı, Macron'un atadığı yakın bir müttefikidir." açıklamasını yaptı.

Durov, Macron'un halk desteğinin hızla düştüğünü vurgulayarak, "Macron, tüm AB'yi dijital Gulag'a (Zorunlu Çalışma Kampları) çevirerek çevrim içi eleştirileri susturmaya çalışıyor. Bunun için sansürü (DSA) kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusça "Ana Kamp İdaresi" anlamına gelen Gulag, Sovyetler Birliği’nde mahkumların zorla çalıştırıldığı bir kamp sistemiydi.

Telegram ın kurucusu Durov: "Macron, AB yi dijital Gulag a çeviriyor" 1

ABD'DEN AVRUPALI VATANDAŞLARA VİZE KISITLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı, "Amerikalıların görüşlerinin sansürlenmesi için dijital platformlara baskı uyguladıkları" iddiasıyla 5 kişiye vize kısıtlaması getirmişti.

Vize kısıtlamaları getirilenler arasında Breton, Dijital Nefretle Mücadele Merkezi Başkanı Imran Ahmed, Küresel Dezenformasyon Endeks Başkanı Clare Melford, Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu HateAid'in yöneticileri Anna-Lena von Hodenberg ve Josephine Ballon yer almıştı.

Geçmişte Fransa Maliye Bakanlığı da yapan Breton, 2019-2024 yıllarında AB Komisyonunda katı dijital kuralların şekillendirilmesinde öncü rol oynamıştı.

(AA)

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralıKafa kafaya çarpışan otomobiller hurdaya döndü: 2 yaralı
AFAD duyurdu: Hatay'da 3,6 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Hatay'da 3,6 büyüklüğünde deprem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Telegram dijital
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Kol ağrısı şikayetiyle hastaneye götürüldü, hayatını kaybetti! Velilere uyarı

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Sadettin Saran'ın uyuşturucu test sonucu belli oldu!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin aylık geliri ortaya çıktı!

Yeni asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Yeni asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

HAK-İŞ'ten asgari ücret çıkışı! "Bu yapıdan çıkmaz"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.