Konya'da tır ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde tır ile ticari taksinin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, Karapınar-Konya yolu 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Ç. yönetimindeki 42 CCA 81 plakalı tır, D.A. idaresindeki 42 GDC 05 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle D.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

