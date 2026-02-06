HABER

Mersin'de kazada hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol unutulmadı

Mersin'de 18 yaşında trafik kazasında hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol, ‘Müziğin Sonsuzluğunda Yarım Kalan Bir Beste' adlı anma konserinde, eserlerin kemanla icra edilmesiyle anıldı.

Mersin'de kazada hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol unutulmadı

Anma konseri, Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonunda yapıldı. Konserde, genç yaşta hayatını kaybeden Akyol'un anısına sanatçılar tarafından eserler icra edildi. Programda Johann Sebastian Bach'tan 'Marcello Adagio', 'Air ve Erbarme Dich', Heinrich Baermann'dan 'Adagio Re Maj', Tomaso Albinoni'den 'Adagio 2', Sergei Rachmaninoff'tan 'Vocalize' ile Azerbaycan Halk Şarkısı 'Laçin' kemanla çalındı. Eserler, solistler Ezgi Arman, Helin Can, Kayahan Karaca, Nilay Karakaş, Marina Kvlividze ve Çiğdem Manolya Arslan tarafından icra edildi.

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının da eşlik ettiği anma konseri, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

Mersin de kazada hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol unutulmadı 1

"ONUN BIRAKTIĞI MİRASI TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Programda konuşan Laçin'in Babası Mahmut Akyol, üzerlerindeki yükün ağırlığını taşımakta zorlandıklarını ifade ederek, "Bugün bu tarz bir sanatla kızımızın anılması, buruk bir sevinç oluyor. Aslında kızımızı kaybedeli bir yıl oldu. Camiamız, dostlarımız her zaman yanımızda oldular. Tüm Türkiye, hatta tüm dünya kan ağlıyor. O kanayan yara durmayacak tabii ama Laçin'i anarak, konserlerle, böyle anma geceleriyle ve yarışma düzenledikten sonra onu anacağız ve onun bıraktığı mirası taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Mersin de kazada hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol unutulmadı 2

OLAYIN GEÇMİŞİ

Kaza, 25 Ocak 2025 tarihinde Mersin'in Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, İ.H.Ç. (27) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akyol, yoğun bakımda tedavi altına alındı ancak 6 Şubat'ta hayatını kaybetti.
Genç sanatçının organları ailesinin kararıyla bağışlandı. Kazanın ardından tutuklanan sürücü İ.H.Ç., Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme heyeti, sanığı ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi..
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

