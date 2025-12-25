HABER

iPhone Fold'un render görselleri ortaya çıktı: İşte detayları ve özellikleri!

Yıllardır beklenen iPhone Fold için en detaylı sızıntı geldi. Ünlü YouTuber Jon Prosser'ın paylaştığı render görselleri, Apple'ın katlanabilir telefonların ortasındaki "kırışıklık" izini neredeyse yok edeceğini gösteriyor. Ancak görünüşe göre bu ve diğer teknolojilerin bir iPhone'da birleşmesinin bedeli biraz yüksek olacak.

Enes Çırtlık

Apple'ın uzun süredir konuşulan katlanabilir iPhone'u bu kez render görselleriyle ortaya çıktı. Görsellere bakılırsa katlanabilir telefonların en büyük handikabı olan ve kullanıcıların "ekranın ortasındaki çukur" olarak tarif ettiği kırışıklık sorunu, Apple ile tarih olabilir.

KAPAKLI DEĞİL, KİTAP TARZI TASARIM

YouTuber Jon Prosser (Front Page Tech), iPhone Fold'un tasarımını tüm detaylarıyla gösteren bir video yayınladı. Gizmochina'da yer alan habere göre Prosser, Apple'ın burada başardığını düşündüğü teknoloji nedeniyle, kapaklı bir tasarım yerine kitap tarzı bir katlanabilir yapıyı tercih ettiğini iddia ediyor.

iPhone Fold un render görselleri ortaya çıktı: İşte detayları ve özellikleri! 1

Bildirilenlere göre iPhone Fold, ön tarafta 5,5 inçlik bir ekrana sahipken, iç ekran 7,8 inç büyüklüğünde olacak.

iPHONE FOLD "KIRIŞIKSIZ" OLACAK

Prosser, Apple'ın iPhone Fold'a kırışıksız bir katlanabilir ekran görünümü kazandırmak için basıncı dağıtan metal bir plaka, menteşe içinde sıvı metal ve hücre içi dokunmatik panelin bir kombinasyonunu kullandığını söylüyor.

iPhone Fold un render görselleri ortaya çıktı: İşte detayları ve özellikleri! 2

Bu iddia, Apple'ın kırışıklık sorunuyla başa çıkmak için özel olarak ultra ince esnek cam (UFG) geliştirdiğini öne süren daha önceki bir raporla örtüşüyor.

Dahası, iPhone Fold'un katlandığında 9 mm, açıldığında ise sadece 4,5 mm kalınlığında olduğu bildiriliyor.

iPhone Fold un render görselleri ortaya çıktı: İşte detayları ve özellikleri! 3

iPHONE FOLD'UN DİĞER ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?PERFORMANS, KAMERA, PİL VE DAHA FAZLASI

iPhone Fold'un Apple'ın A20 Pro çipi ile çalışması bekleniyor. Ayrıca Apple'ın ikinci nesil C2 modemini ve daha iyi bir pil ömrü sunması beklenen yüksek yoğunluklu bir bataryayı kullanacak.

Kameralara gelince; arkada iPhone Air benzeri bir modül içine yerleştirilmiş iki kamera bekleniyor. Ayrıca kapak ekranında bir kamera, iç ekranda da bir kamera yer alacak. Ekran altı kamera teknolojisi ise (UDC) bulunmuyor.

iPhone Fold un render görselleri ortaya çıktı: İşte detayları ve özellikleri! 4

Önceki söylentileri doğrulayan bir diğer iddia ise Fold'un Face ID'yi atlayarak bunun yerine bir parmak izi sensörü kullanacağı yönünde. Prosser'ın iddiasına göre Apple, bu sensörü cihazın üst kısmına taşıdığı güç düğmesine yerleştirecek.

VE FİYATI...

Son olarak Prosser, iPhone Fold'un yalnızca siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ve 2.000 ila 2.500 Dolar arasında bir fiyatla geleceğini iddia ediyor. Yani görünüşe göre kırışıksız katlanabilir ekran ve diğer bütün teknolojilerin bir iPhone'da birleşmesinin bedeli biraz yüksek olacak.

