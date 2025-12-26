HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Çorum'da "İlk namaz çöreği" geleneği sürüyor

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde üç ayların gelişini simgeleyen "ilk namaz çöreği" geleneği yaklaşık 3 asırdır sürdürülüyor.

Çorum'da "İlk namaz çöreği" geleneği sürüyor

Üç ayların ilk ayı olan "recep" ayının gelmesiyle ilçedeki ev hanımları, yoğurdukları hamurdan pişirdikleri ekmekleri cemaate ikram edilmesi için en yakındaki camiye gönderiyor.

Recep ve şaban ayları boyunca her hafta cuma günleri dağıtılan "ilk namaz çöreği", bölgede "mayalı" olarak da adlandırılıyor.

İlçe sakinleri, üç ayların gelişini atalarından öğrendikleri şekliyle ekmeklerini bölüşerek kutluyor.

Çorum da "İlk namaz çöreği" geleneği sürüyor 1

Cemaate dağıtılmak üzere evinde ekmek pişiren Güldane Karanfil, çocukluğundan beri her üç aylarda çörek yaptığını belirterek, "Üç ayların başlangıcında recep ayında mayalıyı yapıp camilere göndeririz, komşulara dağıtırız. Komşularla bir araya gelip çay içer, çöreklerimizi yeriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Kişisel verileri ele geçiriyorlardıSon dakika | MİT'ten siber suç şebekesine darbe! Kişisel verileri ele geçiriyorlardı
POCO F8 Ultra ve POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatlarıPOCO F8 Ultra ve POCO F8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Çorum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

Samsunspor'dan olay yaratan Musaba hamlesi! "İlişkisini fiilen kesmiştir"

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.