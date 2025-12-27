HABER

Esenyurt'ta otobüs faciası! Şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir otobüs şarampole uçtu. Yaşanan kazada 3 ölü ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Esenyurt'un Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otobüs henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Yaşanan kaza sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen bilgilere göre yaşanan kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

