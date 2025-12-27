Esenyurt'ta otobüs faciası! Şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Esenyurt'un Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otobüs henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Yaşanan kaza sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen bilgilere göre yaşanan kazada 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Esenyurt'ta otobüs şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi pic.twitter.com/ZWMxL3sEWw — Mynet (@mynet) December 27, 2025

Kaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır