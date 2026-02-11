Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsın Milas’a il dışından yüklü miktarda sentetik ecza getireceği bilgisini aldı.
11.02.2026 17:06
İlçe girişinde takibe alınan şahsın üzerinde yapılan aramada, Bin 117 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
