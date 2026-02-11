HABER

Milas’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir şahsın Milas’a il dışından yüklü miktarda sentetik ecza getireceği bilgisini aldı.

İlçe girişinde takibe alınan şahsın üzerinde yapılan aramada, Bin 117 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Muğla
