Bursa’da geniş kapsamlı göçmen operasyonu

Düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 3 bin 858 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde 8 Türk vatandaşı ile 26 yabancı uyruklu kişi hakkında işlem yapıldı. Araç kontrollerinde ise 805 araç incelendi ve 34 araca toplam 206 bin 796 TL idari para cezası kesildi. Yapılan incelemelerde; bir kişinin kimliksiz olduğu ve yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı, iki kişinin vize ihlali yaptığı ve yasal kalış haklarının bulunmadığı, beş kişinin ise Bursa iline kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgesi bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahısların çalışma izni olmaksızın kaçak olarak çalıştırıldığı belirlendi.

Kimliksiz ve vize ihlali yapan yabancı uyruklular, deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yapılan araştırmalarda, yabancı uyruklu şahısların kişi başı aylık 27 bin TL ücret karşılığında kaçak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Organizatör konumundaki bir şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır