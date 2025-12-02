Bu kış için almanız gereken ilk ürün UGG terlik indirimde!

Ev işi yapan, bilgisayar başında çalışan veya sürekli koşturan herkes kaliteli bir ev terliğinin farkını anında hisseder. Kaymaz taban, ayakları saran yapı, sıcak tutan doku gibi özellikler yalnızca rahatlatmakla kalmaz aynı zamanda evde geçirdiğimiz zamanı daha keyifli ve güvenli hale getirir. Böyle bir konforu uzun süredir arıyor, dayanıklı ve günlük kullanıma uygun bir terlik bakıyorsanız çok sevineceğiniz bir haberimiz var: UGG terliği bugün indirime girdi.
Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
UGG indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
Mokasen tarzıyla evde ya da dışarıda iyi görünmek isteyenlere hitap eden UGG Ascot terlik, suya dayanıklı süet yüzeyiyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. İç kısmındaki UGGpure™ yün astar ve tabanlık sayesinde ayağınızı sıcak tutarken nemi de doğal şekilde uzaklaştırıyor. Kauçuk dış tabanı ise sadece ev içinde değil, dışarıda da kullanılmasına olanak tanıyor. Günlük hayatın her anına uyum sağlayan bu model, konfor ve şıklığı tek bir parçada buluşturuyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.
Bu içerik 2 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.