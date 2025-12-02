Bu kış için almanız gereken ilk ürün UGG terlik indirimde!

Ev işi yapan, bilgisayar başında çalışan veya sürekli koşturan herkes kaliteli bir ev terliğinin farkını anında hisseder. Kaymaz taban, ayakları saran yapı, sıcak tutan doku gibi özellikler yalnızca rahatlatmakla kalmaz aynı zamanda evde geçirdiğimiz zamanı daha keyifli ve güvenli hale getirir. Böyle bir konforu uzun süredir arıyor, dayanıklı ve günlük kullanıma uygun bir terlik bakıyorsanız çok sevineceğiniz bir haberimiz var: UGG terliği bugün indirime girdi.

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

UGG indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Sıcacık ayaklar için: UGG Erkek Ascot Ev Terliği

Mokasen tarzıyla evde ya da dışarıda iyi görünmek isteyenlere hitap eden UGG Ascot terlik, suya dayanıklı süet yüzeyiyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. İç kısmındaki UGGpure™ yün astar ve tabanlık sayesinde ayağınızı sıcak tutarken nemi de doğal şekilde uzaklaştırıyor. Kauçuk dış tabanı ise sadece ev içinde değil, dışarıda da kullanılmasına olanak tanıyor. Günlük hayatın her anına uyum sağlayan bu model, konfor ve şıklığı tek bir parçada buluşturuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün gayet güzel, herhangi bir yün patikten daha sıcak tutuyor. Bir numara büyük söylemekte fayda var. UGG erkek botum 43 olmasına rağmen Ascot Ev terliği modelinde 44 tam oldu."

"Yılbaşı hediyesi olarak kocama aldım. Ayakkabının tam beden olduğunu ve son derece rahat olduğunu iddia ediyor. Kauçuk tabanı sayesinde hem içeride hem dışarıda giyebiliyor."

"2 beden buyuk alın, ben normalde 40 giyiyorum 41 almama rağmen küçük geldi, belki 43 bile olabilir. Zaten içindeki yünler de oldukça ayakkabı içini daraltıyor. Yoksa değişim yapmak durumunda kalacaksınız . Ürün harika paket ile geliyor"

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 2 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.