Bu kış için almanız gereken ilk ürün UGG terlik indirimde!
Bu kış için almanız gereken ilk ürün UGG terlik indirimde!

Sultan Oğuz
Evde geçirdiğiniz vaktin konforunu küçük ama doğru tercihlerle bambaşka bir noktaya taşıyabilirsiniz. Yoğun iş temposundan çıkan, gün boyunca ayakta kalan, sıcaklığı evine adım attığı anda hissetmek isteyen herkes için iyi bir ev terliği aslında bir lüks değil gerçek bir ihtiyaç. Özellikle kış aylarında hem rahatlık hem de ayak sağlığı için yumuşak, destekleyici ve kaliteli bir seçim yapmak istiyorsanız şimdi tam zamanı çünkü UGG terliğin şu an fiyatı düştü!

Ev işi yapan, bilgisayar başında çalışan veya sürekli koşturan herkes kaliteli bir ev terliğinin farkını anında hisseder. Kaymaz taban, ayakları saran yapı, sıcak tutan doku gibi özellikler yalnızca rahatlatmakla kalmaz aynı zamanda evde geçirdiğimiz zamanı daha keyifli ve güvenli hale getirir. Böyle bir konforu uzun süredir arıyor, dayanıklı ve günlük kullanıma uygun bir terlik bakıyorsanız çok sevineceğiniz bir haberimiz var: UGG terliği bugün indirime girdi.

Sıcacık ayaklar için: UGG Erkek Ascot Ev Terliği

Bu kış için almanız gereken ilk ürün UGG terlik indirimde! 1

Mokasen tarzıyla evde ya da dışarıda iyi görünmek isteyenlere hitap eden UGG Ascot terlik, suya dayanıklı süet yüzeyiyle uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. İç kısmındaki UGGpure™ yün astar ve tabanlık sayesinde ayağınızı sıcak tutarken nemi de doğal şekilde uzaklaştırıyor. Kauçuk dış tabanı ise sadece ev içinde değil, dışarıda da kullanılmasına olanak tanıyor. Günlük hayatın her anına uyum sağlayan bu model, konfor ve şıklığı tek bir parçada buluşturuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün gayet güzel, herhangi bir yün patikten daha sıcak tutuyor. Bir numara büyük söylemekte fayda var. UGG erkek botum 43 olmasına rağmen Ascot Ev terliği modelinde 44 tam oldu."
  • "Yılbaşı hediyesi olarak kocama aldım. Ayakkabının tam beden olduğunu ve son derece rahat olduğunu iddia ediyor. Kauçuk tabanı sayesinde hem içeride hem dışarıda giyebiliyor."
  • "2 beden buyuk alın, ben normalde 40 giyiyorum 41 almama rağmen küçük geldi, belki 43 bile olabilir. Zaten içindeki yünler de oldukça ayakkabı içini daraltıyor. Yoksa değişim yapmak durumunda kalacaksınız . Ürün harika paket ile geliyor"
Bu kış için almanız gereken ilk ürün UGG terlik indirimde! 2

Bu içerik 2 Aralık 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

